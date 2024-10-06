Війська рф вдарили по Харкову КАБами - мер
Київ • УНН
російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. За попередніми даними, удари прийшлися по лісосмузі в межах міста, без постраждалих та руйнувань.
У Харкові пролунали вибухи - ворог завдав ударів керованими авіабомбами. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, пише УНН.
Ворог атакує Харків КАБами - у місті чутно вибухи. Будьте обережні - можливі повторні пуски!
Згодом він додав, що, за попередніми даними, "прильоти" прийшлися по лісосмузі у межах міста. "На дану хвилину без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо
6 жовтня окупанти здійснили 22 атаки на Куп'янському напрямку та 6 спроб штурму на Харківському. В Ізюмському районі від БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік, а в результаті обстрілу КАБ постраждав 87-річний.