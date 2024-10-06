Войска рф ударили по Харькову КАБами - мэр

В Харькове прогремели взрывы - враг нанес удары управляемыми авиабомбами. Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, пишет УНН.

Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски! - говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что, по предварительным данным, "прилеты" пришлись по лесополосе в черте города. "На данную минуту без пострадавших и разрушений.

Напомним

6 октября оккупанты совершили 22 атаки на Купянском направлении и 6 попыток штурма на Харьковском. В Изюмском районе от БПЛА "Ланцет" погиб 49-летний мужчина, а в результате обстрела КАБ пострадал 87-летний.