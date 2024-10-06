Войска рф ударили по Харькову КАБами - мэр

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  143828 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  161927 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  162776 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  159796 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  123045 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  107759 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  124468 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124023 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124256 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124537 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ударили по Харькову КАБами - мэр

Войска рф ударили по Харькову КАБами - мэр

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 20:42  •  392 просмотра

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российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, удары пришлись по лесополосе в черте города, без пострадавших и разрушений.

В Харькове прогремели взрывы - враг нанес удары управляемыми авиабомбами. Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, пишет УНН.

Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски!

- говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что, по предварительным данным, "прилеты" пришлись по лесополосе в черте города. "На данную минуту без пострадавших и разрушений.

Напомним

6 октября оккупанты совершили 22 атаки на Купянском направлении и 6 попыток штурма на Харьковском. В Изюмском районе от БПЛА "Ланцет" погиб 49-летний мужчина, а в результате обстрела КАБ пострадал 87-летний.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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