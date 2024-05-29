Війська рф вдарили дроном по селу на Херсонщині, поранено чоловіка
Київ • УНН
російські війська завдали удару безпілотником по селу в Херсонській області, поранивши 59-річного чоловіка, який отримав вибухову травму, осколкове поранення ноги і втратив частину руки.
Сьогодні, 29 травня, російські війська вдарили безпілотником по селу Дніпровське Херсонської області. Поранено чоловіка, він у важкому стані. Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
У селі Дніпровське під удар російського безпілотника потрапив 59-річний чоловік. "Швидка" доставила його до лікарні у важкому стані,
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Зазначається, що потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення ноги, а також втратив частину руки.
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У Новодмитрівці Херсонської області двоє чоловіків віком 28 та 50 років були поранені вибухівкою, скинутою з російського безпілотника.