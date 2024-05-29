ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 14:51  •  4979 просмотра

Read in English

российские войска нанесли удар беспилотником по селу в Херсонской области, ранив 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, осколочное ранение ноги и потерял часть руки.

Сегодня, 29 мая, российские войска ударили беспилотником по селу Днепровское Херсонской области. Ранен мужчина, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В селе Днепровское под удар российского беспилотника попал 59-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу в тяжелом состоянии,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пострадавший получил взрывную травму, осколочное ранение ноги, а также потерял часть руки.

Напомним

В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
khersonskaya-oblastХерсонская область
polshaПольша
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  36302 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  100916 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  100383 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  103754 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  96229 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103184 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101852 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124961 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120095 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118429 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Новости по теме
Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

  •  4979 просмотра
Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

  •  5827 просмотра
На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

  •  5543 просмотра
За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

  •  4937 просмотра
Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права

Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права

  •  6429 просмотра
К пожизненному заключению приговорили жителя Запорожья, который убил своих родителей

К пожизненному заключению приговорили жителя Запорожья, который убил своих родителей

  •  6622 просмотра
Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

  •  6146 просмотра
В институте Шалимова рассказали о правах доноров

В институте Шалимова рассказали о правах доноров

  •  5370 просмотра
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Эксклюзив

  •  35147 просмотра
"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

  •  7409 просмотра

Популярные

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  103548 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  128299 просмотра
В Кировоградской области обломки сбитого "шахеда" повредили линии электропередач

В Кировоградской области обломки сбитого "шахеда" повредили линии электропередач

  •  71867 просмотра
Большая часть Лисичанска на Луганщине остается без воды - ОВА

Большая часть Лисичанска на Луганщине остается без воды - ОВА

  •  26514 просмотра
путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием

путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием

  •  101633 просмотра

Публикации

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  103548 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  128299 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  144817 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  181062 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  179866 просмотра

Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

российские войска нанесли удар беспилотником по селу в Херсонской области, ранив 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, осколочное ранение ноги и потерял часть руки.

Общество •   •  4979 просмотра
Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС, остались только организационные вопросы, касающиеся фактического открытия переговоров.

политика •   •  5827 просмотра
Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

Как сообщает британский таблоид, Дженнифер Лопес, вероятно, провела День памяти без своего мужа Бена Аффлека, на фоне слухов об их разводе после двух лет брака.

Культура •   •  5543 просмотра
На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

39-летнего мужчину экстрадировали из Польши, где он длительное время скрывался от украинского правосудия.

Криминал и ЧП •   •  4937 просмотра
За изнасилование малолетней падчерицы будут судить экструдированного из Польши винничанина

Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права

Европейская комиссия официально завершила процедуру верховенства права против Польши спустя почти семь лет, заявив, что серьезной угрозы верховенства права в стране больше нет.

Новости Мира •   •  6429 просмотра
Еврокомиссия закрыла процедуру против Польши относительно нарушений в сфере верховенства права

К пожизненному заключению приговорили жителя Запорожья, который убил своих родителей

Житель Запорожья был приговорен к пожизненному заключению за умышленное убийство своих родителей в октябре 2023 года он убил их из-за критики образа жизни.

Общество •   •  6622 просмотра
К пожизненному заключению приговорили жителя Запорожья, который убил своих родителей

Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

Министерство образования и науки разработало рекомендации по проведению "уроков устойчивости", посвященных психическому здоровью, для учащихся 7-11 классов и учащихся профессиональных учебных заведений, призванные помочь им распознавать эмоции и освоить упражнения по психологической самопомощи.

Общество •   •  6146 просмотра
Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

В институте Шалимова рассказали о правах доноров

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова сообщили, что количество операций по пересадке органов от живых доноров в Украине сокращается и сейчас составляет менее 40% от всех операций по пересадке, поскольку активно внедряется и популяризируется механизм посмертного донорства.

Общество •   •  5370 просмотра
В институте Шалимова рассказали о правах доноров

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Участие Байдена в Саммите мира в Швейцарии остается неопределенным, поскольку США не подтвердили его присутствие, возможно, из соображений безопасности. Его присутствие или представительство на высоком уровне со стороны США имеет решающее значение для демонстрации поддержки Западом мирной инициативы Украины.

политика •   •  35147 просмотра
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Пекин отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, которое ознаменует новую эру "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами.

Новости Мира •   •  7409 просмотра
"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон