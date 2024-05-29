Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина
Киев • УНН
российские войска нанесли удар беспилотником по селу в Херсонской области, ранив 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, осколочное ранение ноги и потерял часть руки.
Сегодня, 29 мая, российские войска ударили беспилотником по селу Днепровское Херсонской области. Ранен мужчина, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В селе Днепровское под удар российского беспилотника попал 59-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу в тяжелом состоянии,
Детали
Отмечается, что пострадавший получил взрывную травму, осколочное ранение ноги, а также потерял часть руки.
Напомним
В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.
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