Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина

Сегодня, 29 мая, российские войска ударили беспилотником по селу Днепровское Херсонской области. Ранен мужчина, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В селе Днепровское под удар российского беспилотника попал 59-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пострадавший получил взрывную травму, осколочное ранение ноги, а также потерял часть руки.

Напомним

В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.