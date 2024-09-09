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Війська рф обстріляли заклад освіти на Сумщині

Війська рф обстріляли заклад освіти на Сумщині

Київ • УНН

 • 14160 перегляди

У Шосткинському районі Сумської області російські війська обстріляли навчальний заклад. Внаслідок атаки зазнали руйнувань приміщення, загорілася покрівля, але жертв серед людей не було.

У Сумській області російські війська поцілили по закладу освіти, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу навчального закладу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району. У результаті атаки великих руйнувань зазнали приміщення, на значній площі загорілась покрівля, палали дрова", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Співробітникам ДСНС, як зазначається, вдалось локалізувати пожежу. Провели розбір завалів для виявлення прихованих осередків горіння. Наразі пожежу ліквідовано.

"За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав", - вказали у ДСНС, показавши відео наслідків ворожого удару.

Окрім того, за даними Сумської міськради, внаслідок ворожого удару по Сумській громаді в одному з сіл пошкоджено сім будівель. Водо-, газо-, електропостачання – у наявності.

"Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, серед них підліток 14 років. Дорослі перебувають в лікарні", - вказали у Сумській міськраді 9 вересня у Telegram.

Раніше повідомлялося про 2 постраждалих у Сумській громаді через атаку рф, що сталася 8 вересня.

У Сумах день жалоби за загиблими від авіаудару рф09.09.24, 10:33 • 16080 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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