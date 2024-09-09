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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф обстреляли учебное заведение в Сумской области

Войска рф обстреляли учебное заведение в Сумской области

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 07:45  •  5894 просмотра

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В Шосткинском районе Сумской области российские войска обстреляли учебное заведение. В результате атаки подверглись разрушениям помещения, загорелась кровля, но жертв среди людей не было.

В Сумской области российские войска ударили по учебному заведению, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Спасатели ликвидировали последствия российского обстрела учебного заведения одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района. В результате атаки большие разрушения получили помещения, на значительной площади загорелась кровля, пылали дрова", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Сотрудникам ГСЧС, как отмечается, удалось локализовать пожар. Провели разбор завалов для выявления скрытых очагов горения. Сейчас пожар ликвидирован.

"По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - указали в ГСЧС, показав видео последствий вражеского удара.

Кроме того, по данным Сумского горсовета, в результате вражеского удара по Сумской громаде в одном из сел повреждены семь зданий. Водо-, газо-, электроснабжение - в наличии.

"В результате обстрела ранения получили три человека, среди них подросток 14 лет. Взрослые находятся в больнице", - указали в Сумском горсовете 9 сентября в Telegram.

Ранее сообщалось о 2 пострадавших в Сумской громаде из-за атаки рф, произошедшей 8 сентября.

У Сумах день жалоби за загиблими від авіаудару рф9 сентября 2024, 07:33 • 8353 просмотра

Юлия Шрамко

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