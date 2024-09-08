Окупанти 91 раз обстріляли Сумщину: двоє мешканців отримали поранення
Київ • УНН
За день ворожі війська здійснили 91 обстріл прикордонних територій Сумської області. Внаслідок атак двоє мирних жителів отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру в 15 громадах.
За день ворожі сили здійснили 91 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, через що поранення отримали двоє мешканців. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Вогонь вівся по численних громадах, включаючи Юнаківську, Миропільську, Сумську, Великописарівську, Хотінську, Краснопільську, Есманьську, Білопільську, Шалигинську, Свеську, Березівську, Новослобідську, Путивльську, Ямпільську та Середино-Будську.
Ситуація в громадах
Хотінська: 1 вибух від удару КАБ, 2 вибухи від мінометного обстрілу.
Юнаківська: 2 вибухи від удару КАБ, 1 вибух від дрону-камікадзе.
Миропільська: 2 вибухи від удару FPV-дроном.
Білопільська: 2 вибухи від скиду вибухових пристроїв з БПЛА.
Сумська: 2 вибухи від обстрілу з РСЗВ, внаслідок чого отримали поранення двоє цивільних.
Краснопільська: 8 вибухів від мінометного обстрілу, 10 вибухів від артилерійського обстрілу, 12 вибухів від обстрілу з танка, 4 вибухи від атаки FPV-дроном, 12 вибухів від скидів вибухових пристроїв з БПЛА.
Есманьська: 1 вибух від скиду вибухових пристроїв з БПЛА, 2 вибухи від артилерійського обстрілу.
Шалигинська: 5 вибухів від удару FPV-дроном, 1 вибух від дрону-камікадзе, 77 вибухів від обстрілу з РСЗВ.
Великописарівська: 6 вибухів від удару FPV-дроном, 4 вибухи від артилерійського обстрілу, 4 вибухи від мінометного обстрілу, 7 вибухів від удару дроном-камікадзе, 15 вибухів від скидів вибухових пристроїв з БПЛА.
Середино-Будська: 10 вибухів від удару дроном-камікадзе типу FPV, 1 вибух від FPV-дрона, 4 вибухи від артилерійського обстрілу.
Березівська: 3 вибухи від удару КАБ.
Ямпільська: 1 вибух від пуску КАБ.
Новослобідська: 1 вибух від пуску КАБ, 1 вибух від FPV-дрона, 1 вибух від дрону-камікадзе.
Путивльська: 2 вибухи від мінометного обстрілу.
Свеська: 4 вибухи від удару КАБ, 5 вибухів від мінометного обстрілу.
76 ударів по Сумщині: окупанти поранили цивільного07.09.24, 23:00 • 55065 переглядiв