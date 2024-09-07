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76 ударів по Сумщині: окупанти поранили цивільного

76 ударів по Сумщині: окупанти поранили цивільного

Київ • УНН

 • 55065 перегляди

Ворожі війська завдали 76 ударів по Сумській області, атакувавши 14 громад різними видами зброї. У Глухівській громаді внаслідок обстрілу поранено місцевого жителя.

За день ворожі війська завдали 76 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Унаслідок даної атаки в одній із громад було поранено цивільного. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під обстріли потрапили 14 громад Сумщини, зокрема Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Річківська, Березівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська, Ворожбянська та Середино-Будська.

У Хотінській, Юнаківській та Миколаївській громадах ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБ). У Білопільській громаді, крім КАБ, зафіксовано атаку дроном-камікадзе. Глухівська громада постраждала від ударів FPV-дронів, КАБ та обстрілу з РСЗВ, внаслідок чого поранено місцевого жителя.

Краснопільська, Есманьська, Шалигинська та Великописарівська громади зазнали атак мінометами, артилерією та FPV-дронами. У Середино-Будській громаді зафіксовано удари дроном-камікадзе та іншими FPV-дронами.

На Сумщині за добу через удари рф є загиблий та 6 поранених, за ніч 11 вибухів через КАБи07.09.24, 13:59 • 37038 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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