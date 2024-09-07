76 ударів по Сумщині: окупанти поранили цивільного
Київ • УНН
Ворожі війська завдали 76 ударів по Сумській області, атакувавши 14 громад різними видами зброї. У Глухівській громаді внаслідок обстрілу поранено місцевого жителя.
За день ворожі війська завдали 76 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Унаслідок даної атаки в одній із громад було поранено цивільного. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Під обстріли потрапили 14 громад Сумщини, зокрема Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Річківська, Березівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська, Ворожбянська та Середино-Будська.
У Хотінській, Юнаківській та Миколаївській громадах ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБ). У Білопільській громаді, крім КАБ, зафіксовано атаку дроном-камікадзе. Глухівська громада постраждала від ударів FPV-дронів, КАБ та обстрілу з РСЗВ, внаслідок чого поранено місцевого жителя.
Краснопільська, Есманьська, Шалигинська та Великописарівська громади зазнали атак мінометами, артилерією та FPV-дронами. У Середино-Будській громаді зафіксовано удари дроном-камікадзе та іншими FPV-дронами.
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