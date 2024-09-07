На Сумщині за добу через удари рф є загиблий та 6 поранених, за ніч 11 вибухів через КАБи

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Київ • УНН

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Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 38 вибухів. Внаслідок атак загинула 66-річна жінка, поранено 6 людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

У Сумській області російські війська за ніч здійснили 15 ударів, у тому числі КАБами, зафіксовано 38 вибухів. Внаслідок ворожих атак минулої доби загинула 66-річна жінка, поранено 6 людей, були пожежі і є пошкодження, повідомили у суботу у Сумській ОВА, ГУ ДСНС та поліції у Сумській області у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів", - повідомили в ОВА.

Обстрілів, як вказано, зазнали Миропільська, Боромлянська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Березівська, Середино-Будська, Свеська, Великописарівська громади. Зокрема, зафіксовано пуски ворогом КАБів у Миропільській (2 вибухи), Березівській (3 вибухи), Хотінськів (2 вибухи), Свеській (2 вибухи), Шалигинській (2 вибухи) громадах.

Доповнення

За даними поліції Сумської області, упродовж минулої доби ворог атакував 32 населених пункти 4 громад, загалом зафіксовано 210 ударів. "Внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка. Поранено 6 людей, з них двоє дітей 15-ти та 16-ти років. Через ворожі удари пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних домоволодінь, лікарню, пошту, ферму та 1 автомобіль, сталось загоряння ще 3 приватних будинків", - вказали у поліції.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Сумській області, 6 вересня о другій половині дня ворог завдав масовані авіаційні удари по одному з прикордонних населених пунктів Сумського району. У результаті атаки зруйновано помешкання, ще дві оселі загорілося, також 15 житлових будинків пошкоджено. З-під завалів деблокували тіло загиблої жінки. Рятувальники ліквідували наслідки. Доводилось одночасно ліквідовувати загорання як житлових будинків, так і сухої рослинності. За попередньою інформацією, одна цивільна людини загинула, ще шість травмовано.

У Шосткинському районі, за даними ГУ ДСНС, 6 вересня вогнеборцям довелося двічі приборкували пожежі в житловому секторі, які виникли через ворожі удари. Події трапилися після обіду, в одному із населених пунктів, який розташований поруч з російським кордоном. Вдалося врятувати від вогню 5 житлових будинки, 3 гаражі та літню кухню.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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