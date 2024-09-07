В Сумской области за сутки из-за ударов рф есть погибший и 6 раненых, за ночь 11 взрывов из-за КАБов

В Сумской области российские войска за ночь совершили 15 ударов, в том числе КАБами, зафиксировано 38 взрывов. В результате вражеских атак за прошедшие сутки погибла 66-летняя женщина, ранены 6 человек, были пожары и есть повреждения, сообщили в субботу в Сумской ОВА, ГУ ГСЧС и полиции в Сумской области в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов", - сообщили в ОВА.

Обстрелам, как указано, подверглись Миропольская, Боромлянская, Хотинская, Краснопольская, Шалыгинская, Березовская, Середино-Будская, Свесская, Великописаревская громады. В частности, зафиксированы пуски врагом КАБов в Миропольской (2 взрыва), Березовской (3 взрыва), Хотинской (2 взрыва), Свесской (2 взрыва), Шалигинской (2 взрыва) громадах.

Дополнение

По данным полиции Сумской области, за прошедшие сутки враг атаковал 32 населенных пункта 4 громад, всего зафиксировано 210 ударов. "В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина. Ранены 6 человек, из них двое детей 15-ти и 16-ти лет. Из-за вражеских ударов повреждены 2 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, больница, почта, ферма и 1 автомобиль, произошло возгорание еще 3 частных домов", - указали в полиции.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Сумской области, 6 сентября во второй половине дня враг нанес массированные авиационные удары по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района. В результате атаки разрушено жилье, еще два дома загорелось, также 15 жилых домов повреждены. Из-под завалов деблокировали тело погибшей женщины. Спасатели ликвидировали последствия. Приходилось одновременно ликвидировать возгорание как жилых домов, так и сухой растительности. По предварительной информации, один гражданский человек погиб, еще шесть травмированы.

В Шосткинском районе, по данным ГУ ГСЧС, 6 сентября пожарным пришлось дважды укрощать пожары в жилом секторе, которые возникли из-за вражеских ударов. События случились после обеда, в одном из населенных пунктов, который расположен рядом с российской границей. Удалось спасти от огня 5 жилых домов, 3 гаража и летнюю кухню.