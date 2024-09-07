76 ударов по Сумской области: оккупанты ранили гражданского

За день вражеские войска нанесли 76 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. В результате данной атаки в одной из общин был ранен гражданский. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под обстрелы попали 14 громад Сумщины, в частности Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Речковская, Березовская, Зноб-Новгородская, Николаевская, Ворожбянская и Середино-Будская.

В Хотинской, Юнаковской и Николаевской громадах враг нанес удары управляемыми авиабомбами (УАБ). В Белопольской громаде, кроме КАБ, зафиксирована атака дроном-камикадзе. Глуховская громада пострадала от ударов FPV-дронов, КАБ и обстрела из РСЗО, в результате чего ранен местный житель.

Краснопольская, Есманьская, Шалыгинская и Великописаревская громады подверглись атакам минометами, артиллерией и FPV-дронами. В Середино-Будской громаде зафиксированы удары дроном-камикадзе и другими FPV-дронами.

На Сумщині за добу через удари рф є загиблий та 6 поранених, за ніч 11 вибухів через КАБи