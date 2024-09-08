Оккупанты 91 раз обстреляли Сумскую область: двое жителей получили ранения

За день вражеские силы совершили 91 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, из-за чего ранения получили двое жителей. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Огонь велся по многочисленным громадам, включая Юнаковскую, Миропольскую, Сумскую, Великописаревскую, Хотинскую, Краснопольскую, Эсманскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Свескую, Березовскую, Новослободскую, Путивльскую, Ямпольскую и Середино-Будскую.

Ситуация в общинах

Хотинская: 1 взрыв от удара КАБ, 2 взрыва от минометного обстрела.

Юнаковская: 2 взрыва от удара КАБ, 1 взрыв от дрона-камикадзе.

Миропольская: 2 взрыва от удара FPV-дроном.

Белопольская: 2 взрыва от сброса взрывных устройств с БПЛА.

Сумская: 2 взрыва от обстрела из РСЗО, в результате чего получили ранения двое гражданских.

Краснопольская: 8 взрывов от минометного обстрела, 10 взрывов от артиллерийского обстрела, 12 взрывов от обстрела из танка, 4 взрыва от атаки FPV-дроном, 12 взрывов от сбросов взрывных устройств с БПЛА.

Эсманская: 1 взрыв от сброса взрывных устройств с БПЛА, 2 взрыва от артиллерийского обстрела.

Шалыгинская: 5 взрывов от удара FPV-дроном, 1 взрыв от дрона-камикадзе, 77 взрывов от обстрела из РСЗО.

Великописаревская: 6 взрывов от удара FPV-дроном, 4 взрыва от артиллерийского обстрела, 4 взрыва от минометного обстрела, 7 взрывов от удара дроном-камикадзе, 15 взрывов от сбросов взрывных устройств с БПЛА.

Середино-Будская: 10 взрывов от удара дроном-камикадзе типа FPV, 1 взрыв от FPV-дрона, 4 взрыва от артиллерийского обстрела.

Березовская: 3 взрыва от удара КАБ.

Ямпольская: 1 взрыв от пуска КАБ.

Новослободская: 1 взрыв от пуска КАБ, 1 взрыв от FPV-дрона, 1 взрыв от дрона-камикадзе.

Путивльская: 2 взрыва от минометного обстрела.

Свеска: 4 взрыва от удара КАБ, 5 взрывов от минометного обстрела.

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