Війська рф атакували Херсонщину з дрона: поранено 54-річного чоловіка
Київ • УНН
54-річний чоловік постраждав внаслідок атаки російського безпілотника на село Антонівка Херсонської області, отримавши мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги.
На Херсонщині росіяни з дрона атакували селище Антонівка, внаслідок чого поранення отримав 54 чоловіків. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.
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До медиків за допомогою звернувся 54- річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма і уламкове поранення ноги. Поранений далі проходитиме лікування амбулаторно
Як заявив Мрочко, попередньо ворог близько 11.00 атакував Антонівку Херсонської міської територіальної громади з дрона.
Нагадаємо
Минулої доби російські військові обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, навчальний заклад, медична установа, газогін та автівки. Троє людей поранені.