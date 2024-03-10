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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 12:39  •  5198 просмотра

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54-летний мужчина пострадал в результате атаки российского беспилотника на село Антоновка Херсонской области, получив минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

На Херсонщине россияне с дрона атаковали поселок Антоновка, в результате чего ранения получил 54 мужчин. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали 

К медикам за помощью обратился 54-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Раненый дальше будет проходить лечение амбулаторно

- говорится в сообщении. 

Как заявил Мрочко, предварительно враг около 11.00 атаковал Антоновку Херсонской городской территориальной общины с дрона.

Напомним

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон
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