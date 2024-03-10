Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

На Херсонщине россияне с дрона атаковали поселок Антоновка, в результате чего ранения получил 54 мужчин. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

К медикам за помощью обратился 54-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Раненый дальше будет проходить лечение амбулаторно - говорится в сообщении.

Как заявил Мрочко, предварительно враг около 11.00 атаковал Антоновку Херсонской городской территориальной общины с дрона.

Напомним

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены.