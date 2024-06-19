Війська рф атакували Дніпровський район Херсона:дві людини поранено

Вдень, 19 червня, російські війська завдали удар по Дніпровському району Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей. Про це заявив голова Херсонської ОВА, передає УНН.

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Прокудін розповів, що одного потерпілого "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.

Другий постраждалий – це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна.