Війська рф атакували Дніпровський район Херсона:дві людини поранено
Київ • УНН
19 червня російські війська атакували Дніпровський район Херсона, в результаті чого були поранені дві людини, 31-річний чоловік і 52-річний чоловік, які були госпіталізовані зі струсами мозку, вибуховими травмами і осколковими пораненнями.
Вдень, 19 червня, російські війська завдали удар по Дніпровському району Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей. Про це заявив голова Херсонської ОВА, передає УНН.
Деталі
Прокудін розповів, що одного потерпілого "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.
Другий постраждалий – це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна.
Нагадаємо
Зранку, 19 червня, російські окупанти атакували село Ольгівка Бериславського району на Херсонщині, постраждала 67-річна жінка.