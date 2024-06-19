росіяни атакували Ольгівку на Херсонщині: постраждала жінка
Київ • УНН
67-річна жінка отримала поранення під час обстрілу російськими окупантами села Ольгівка на Херсонщині, що спричинило пожежу в житловому будинку.
Зранку російські окупанти атакували село Ольгівка Бериславського району на Херсонщині, постраждала 67-річна жінка. Про це повідомляє Херсонській ОВА, пише УНН.
Під ударом ворога опинився житловий будинок, в якому внаслідок обстрілу виникла пожежа. Постраждала 67-річна жінка. Вона отримала вибухову та черепно-мозкову травми контузію, а також опіки голови, кінцівок, грудної клітини,
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Зазначається, що "швидка" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Їй надається необхідна медична допомога, уточнили в адміністрації.
Нагадаємо
російські війська обстріляли житлові квартали Херсона, пошкодивши будинки, лікарню та поранивши 44-річну жінку.