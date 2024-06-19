Армія рф усю ніч обстрілювала житлові квартали Херсона, є поранена
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали Херсона, пошкодивши будинки, лікарню та поранивши 44-річну жінку.
Російські війська всю ніч обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкодивши у тому числі лікарню та поранивши 44-річну жительку, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Усю ніч російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона. Били по домівках людей", - написав Прокудін у Telegram.
Подекуди на місцях ударів, з його слів, виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.
"У власній оселі постраждала 44-річна херсонка. З легкими травмами її доставили до лікарні, де в потерпілої діагностували уламкове поранення живота", - зазначив Прокудін
Він повідомив, що також "прилетіло" по одній з лікарень, "внаслідок чого пошкоджено гараж, дві автівки "швидкої" та вікна в одному з медичних корпусів".
росіяни вдарили по лікарні в Херсоні, пошкодивши "швидкі"19.06.24, 10:00 • 18963 перегляди