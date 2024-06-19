Российские войска всю ночь обстреливали жилые кварталы Херсона, повредив в том числе больницу и ранив 44-летнюю жительницу, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь российские оккупационные войска крыли огнем жилые кварталы Херсона. Били по домам людей", - написал Прокудин в Telegram.

Кое-где на местах ударов, по его словам, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные.

"В собственном доме пострадала 44-летняя херсонка. С легкими травмами ее доставили в больницу, где у пострадавшей диагностировали осколочное ранение живота", - отметил Прокудин

Он сообщил, что также "прилетело" по одной из больниц, "в результате чего поврежден гараж, две машины "скорой" и окна в одном из медицинских корпусов".

россияне ударили по больнице в Херсоне, повредив "скорые"