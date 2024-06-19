Киев • УНН
Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, повредив дома, больницу и ранив 44-летнюю женщину.
Российские войска всю ночь обстреливали жилые кварталы Херсона, повредив в том числе больницу и ранив 44-летнюю жительницу, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Всю ночь российские оккупационные войска крыли огнем жилые кварталы Херсона. Били по домам людей", - написал Прокудин в Telegram.
Кое-где на местах ударов, по его словам, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные.
"В собственном доме пострадала 44-летняя херсонка. С легкими травмами ее доставили в больницу, где у пострадавшей диагностировали осколочное ранение живота", - отметил Прокудин
Он сообщил, что также "прилетело" по одной из больниц, "в результате чего поврежден гараж, две машины "скорой" и окна в одном из медицинских корпусов".
россияне ударили по больнице в Херсоне, повредив "скорые"19 июня 2024, 07:00 • 14209 просмотров