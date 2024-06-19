россияне атаковали Ольговку на Херсонщине: пострадала женщина
Киев • УНН
67-летняя женщина получила ранения во время обстрела российскими оккупантами села Ольговка на Херсонщине, что повлекло пожар в жилом доме.
Утром российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района Херсонской области, пострадала 67-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонской ОВА, пишет УНН.
Под ударом врага оказался жилой дом, в котором в результате обстрела возник пожар. Пострадала 67-летняя женщина. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы контузию, а также ожоги головы, конечностей, грудной клетки,
Детали
Отмечается, что "скорая" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в администрации.
Напомним
российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, повредив дома, больницу и ранив 44-летнюю женщину.