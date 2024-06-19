В день, 19 июня, российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Об этом заявил глава Херсонской ОВА, передает УНН.

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Прокудин рассказал, что одного пострадавшего "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи. у 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы, туловища, конечностей.

Второй пострадавший-это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывной и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями туловища и бедра. - резюмировал глава ОВА.

Напомним

Утром, 19 июня, российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района Херсонской области, пострадала 67-летняя женщина.