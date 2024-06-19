19 июня российские войска атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего были ранены два человека, 31-летний мужчина и 52-летний мужчина, которые были госпитализированы с сотрясениями мозга, взрывными травмами и осколочными ранениями.
В день, 19 июня, российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Об этом заявил глава Херсонской ОВА, передает УНН.
детали
Прокудин рассказал, что одного пострадавшего "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи. у 31-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы, туловища, конечностей.
Второй пострадавший-это 52-летний мужчина. Сейчас он тоже находится в больнице с контузией, взрывной и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями туловища и бедра.
Напомним
Утром, 19 июня, российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района Херсонской области, пострадала 67-летняя женщина.