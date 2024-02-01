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Відточують навички у випадку техногенного завалу: як у Франції проходить навчання кінологів ДСНС

Відточують навички у випадку техногенного завалу: як у Франції проходить навчання кінологів ДСНС

Київ • УНН

 • 27214 перегляди

На тритижневому навчальному курсі у Франції кінологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із собаками-рятувальниками вчуться шукати жертв, які опинилися під завалами.

У Франції активно проходить тритижневе навчання кінологів та пухнастих надзвичайників в рамках навчального курсу "Тренування пошуково-рятувальних собак для пошуку постраждалих у завалах". Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у МВС, у ході чергового етапу навчання фахівці відточують свої навички роботи на техногенному завалі. Тривалість курсу "Тренування пошуково-рятувальних собак для пошуку постраждалих у завалах" становить 3 тижні. У навчанні взяли учать 6 кваліфікованих фахівців Міжрегіонального центру швидкого реагування.

Нагадаємо

У Французькій Республіці 3-тижневий навчальний курс для кінологів ДСНС України розпочався 18 січня 2024 року.

Україна та Франція перейшли до опрацювання проєкту двосторонньої безпекової угоди26.01.24, 23:08 • 50185 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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