Відточують навички у випадку техногенного завалу: як у Франції проходить навчання кінологів ДСНС
Київ • УНН
На тритижневому навчальному курсі у Франції кінологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із собаками-рятувальниками вчуться шукати жертв, які опинилися під завалами.
У Франції активно проходить тритижневе навчання кінологів та пухнастих надзвичайників в рамках навчального курсу "Тренування пошуково-рятувальних собак для пошуку постраждалих у завалах". Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.
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Як повідомили у МВС, у ході чергового етапу навчання фахівці відточують свої навички роботи на техногенному завалі. Тривалість курсу "Тренування пошуково-рятувальних собак для пошуку постраждалих у завалах" становить 3 тижні. У навчанні взяли учать 6 кваліфікованих фахівців Міжрегіонального центру швидкого реагування.
Нагадаємо
У Французькій Республіці 3-тижневий навчальний курс для кінологів ДСНС України розпочався 18 січня 2024 року.
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