Оттачивают навыки в случае техногенного завала: как во Франции проходит обучение кинологов ГСЧС

Во Франции активно проходит трехнедельное обучение кинологов и пушистых чрезвычайников в рамках учебного курса "Тренировка поисково-спасательных собак для поиска пострадавших в завалах". Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в МВД, в ходе очередного этапа обучения специалисты оттачивают свои навыки работы на техногенном завале. Продолжительность курса "Тренировка поисково-спасательных собак для поиска пострадавших в завалах" составляет 3 недели. В обучении приняли участие 6 квалифицированных специалистов Межрегионального центра быстрого реагирования.

Напомним

Во Французской Республике 3-недельный учебный курс для кинологов ГСЧС Украины начался 18 января 2024 года.

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