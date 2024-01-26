Украина и Франция перешли к разработке проекта двустороннего соглашения по безопасности

Украинская переговорная группа провела очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что возглавлял группу заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

Во время переговоров стороны перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обменялись позициями по ключевым элементам документа.

Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Дополнение

Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон