Україна та Франція перейшли до опрацювання проєкту двосторонньої безпекової угоди
Київ • УНН
Україна та Франція провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє Офіс Президента України. Вони розпочали деталізацію проекту угоди та домовилися про подальші переговори.
Українська переговорна група провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що очолював групу заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.
Під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа.
Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.
Доповнення
Першою країною, яка підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, стала Велика Британія. Це сталося 12 січня під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва. Угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.
Франція збирається укласти з Україною угоду про гарантії безпеки - Макрон17.01.24, 08:55 • 53966 переглядiв