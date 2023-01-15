Відремонтовані німецькі танки Leopard для України будуть готові не раніше 2024 року

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 5112 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 20274 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 42100 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 50148 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 60539 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 103919 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 58890 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 123121 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 87085 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65259 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 65056 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 53107 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 124052 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 58235 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 54840 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 5114 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 103919 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 124637 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 123122 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 238909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 55264 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 58634 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34305 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38254 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53444 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Відремонтовані німецькі танки Leopard для України будуть готові не раніше 2024 року

Київ • УНН

 • 742183 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Якщо Уряд Німеччини погодиться передати танки Україні, німецький виробник зброї Rheinmetall, який має в запасі 22 танки Leopard 2 – зможе їх підготувати до відправки менше, ніж за рік. Про це в інтерв’ю Bild заявив глава компанії Армін Паппергер, передає УНН.

Відремонтовані німецькі танки Leopard для України будуть готові не раніше 2024 року

Раніше цього місяця Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder. Але Київ також запросив важчі машини, такі як танки Leopard, які є значним кроком у західній підтримці України.

Цитата

"У нас ще є 22 машини Leopard 2, які ми могли б підготувати до експлуатації та доставити в Україну. У нас залишилося близько 88 машин Leopard 1. Але ми не можемо відремонтувати ці танки без замовлення,оскільки витрати становлять декілька сотень мільйонів євро. Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь", - пояснив Паппергер.

Деталі

За його словами, підготовка до відправки може зайняти близько року, оскільки танки не лише перефарбовуються, але й повністю переобладнуються для використання на війні.

"Їх повністю розбирають та відновлюють. Це означає, що навіть якщо завтра буде ухвалено рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва – постачання триватиме до початку наступного року", – додав голова компанії.

Додамо

Німеччина стала одним із головних європейських військових постачальників України у відповідь на російське вторгнення, подолавши табу на відправку зброї до зон конфлікту.

Проте критики кажуть, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та його правляча СДПН надто повільні, очікуючи, поки союзники почнуть діяти першими, замість взяти на себе відповідальність Німеччини як найближчої до України західної держави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24