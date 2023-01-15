Відремонтовані німецькі танки Leopard для України будуть готові не раніше 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Якщо Уряд Німеччини погодиться передати танки Україні, німецький виробник зброї Rheinmetall, який має в запасі 22 танки Leopard 2 – зможе їх підготувати до відправки менше, ніж за рік. Про це в інтерв’ю Bild заявив глава компанії Армін Паппергер, передає УНН.
Раніше цього місяця Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder. Але Київ також запросив важчі машини, такі як танки Leopard, які є значним кроком у західній підтримці України.
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"У нас ще є 22 машини Leopard 2, які ми могли б підготувати до експлуатації та доставити в Україну. У нас залишилося близько 88 машин Leopard 1. Але ми не можемо відремонтувати ці танки без замовлення,оскільки витрати становлять декілька сотень мільйонів євро. Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь", - пояснив Паппергер.
Деталі
За його словами, підготовка до відправки може зайняти близько року, оскільки танки не лише перефарбовуються, але й повністю переобладнуються для використання на війні.
"Їх повністю розбирають та відновлюють. Це означає, що навіть якщо завтра буде ухвалено рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва – постачання триватиме до початку наступного року", – додав голова компанії.
Додамо
Німеччина стала одним із головних європейських військових постачальників України у відповідь на російське вторгнення, подолавши табу на відправку зброї до зон конфлікту.
Проте критики кажуть, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та його правляча СДПН надто повільні, очікуючи, поки союзники почнуть діяти першими, замість взяти на себе відповідальність Німеччини як найближчої до України західної держави.