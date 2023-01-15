Отремонтированные немецкие танки Leopard для Украины будут готовы не раньше 2024 года

Ранее в этом месяце Германия объявила, что предоставит Украине боевые машины пехоты Marder. Но Киев также запросил более тяжелые машины, такие как танки Leopard, которые являются значительным шагом в западной поддержке Украины.

Цитата

"У нас еще есть 22 машины Leopard 2, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину. У нас осталось около 88 машин Leopard 1. Но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, поскольку затраты составляют несколько сотен миллионов евро. Rheinmetall не может финансировать это заранее", - пояснил Паппергер.

Детали

По его словам, подготовка к отправке может занять около года, поскольку танки не только перекрашиваются, но и полностью переоборудуются для использования на войне.

"Их полностью разбирают и восстанавливают. Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев – поставки продлятся до начала следующего года", – добавил глава компании.

Добавим

Германия стала одним из главных европейских военных поставщиков Украины в ответ на российское вторжение, преодолев табу на отправку оружия в зоны конфликта.

Однако критики говорят, что канцлер Германии Олаф Шольц и его правящая СДПГ слишком медлительны, ожидая, пока союзники начнут действовать первыми, вместо того, чтобы взять на себя ответственность Германии как ближайшей к Украине западной державы.