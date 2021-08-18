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Відразу після святкування дня міста Харків може опинитися у "червоній" зоні карантину

Відразу після святкування дня міста Харків може опинитися у "червоній" зоні карантину

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. З кожним днем збільшується кількість зафіксованих випадків COVID-19, серед перших з розповсюдження - Київ, Одеса і Харків. 23 серпня харків'ян звуть на масове святкування дня міста і концерт з нагоди торжества. Проте лікарі попереджають, що в разі недотримання владою епідеміологічних норм, відразу після свята Харків може опинитися в "червоній" зоні карантину, повідомляє УНН.

Цього року влада Харкова має намір святкувати день міста особливо помпезно, адже попереду дострокові вибори мера, а це хороший привід для піару. За розпорядженням в.о. мера Харкова Ігоря Терехова планується навіть додаткове перекриття вулиць для установок більшої кількості місць гулянь.

"Нехай люди гуляють, слухають музику, відпочивають. Створіть атмосферу справжнього свята", - дав доручення профільним департаментам Ігор Терехов, який, ймовірно, буде брати участь у дострокових виборах на посаду голови міста в жовтні.

Однак не всі городяни із захопленням сприймають плани Терехова. Деякі бояться опинитися в "червоній" зоні карантину і навіть закликають бойкотувати масові заходи.

Лікарі теж з побоюванням ставляться до заходів, які передбачають масові скупчення людей і рекомендують відвідувати їх тільки вакцинованим громадянам.

"Усе залежить від того, скільки в Харкові вакцинованих громадян і чи буде дотримана дистанція на свіжому повітрі. Ми вже назавжди з цим збудником і необхідно активніше вакцинуватися", - коментує УНН лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

Він нагадує, що дистанція повинна бути не менше 1,5 м, а люди повинні бути в масках.

"Якщо люди не будуть вакциновані, то безумовно, це буде сильний спалах захворювання. Плюс треба враховувати штам "Дельта" (новий штам коронавірусу - ред.). Ті, хто вакциновані, можуть йти на концерт, а тим, хто ні, краще дивитися його в трансляції", - рекомендує лікар.

Доповнення

За минулу добу в Харківській області зафіксовано 89 випадків COVID-19.

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