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Сразу после празднования дня города Харьков может оказаться в “красной” зоне карантина

Сразу после празднования дня города Харьков может оказаться в “красной” зоне карантина

Киев  •  УНН

 • 62304 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. С каждым днем увеличивается количество зафиксированных случаев COVID-19, в первых рядах по распространению — Киев, Одесса и Харьков. 23 августа харьковчан зовут на массовое празднование дня города и концерт по случаю торжества. Однако врачи предупреждают, что в случае несоблюдения властью эпидемиологических норм, сразу после праздника Харьков может оказаться в “красной” зоне карантина, сообщает УНН.

В этом году власть Харькова намерена праздновать день города особенно помпезно, ведь впереди досрочные выборы мэра, а это хороший повод для пиара. По распоряжению и.о. мэра Харькова Игоря Терехова планируется даже дополнительное перекрытие улиц для установок большего количества мест гуляний.

“Пускай люди гуляют, слушают музыку, отдыхают. Создайте атмосферу настоящего праздника”, — дал поручение профильным департаментам Игорь Терехов, который, вероятно, будет участвовать в досрочных выборах на пост главы города в октябре.

Однако не все горожане с восторгом воспринимают планы Терехова. Некоторые боятся оказаться в “красной” зоне карантина и даже призывают бойкотировать массовые мероприятия. 

Врачи тоже с опаской относятся к мероприятиям, которые предусматривают массовые скопления людей и рекомендуют посещать их только вакцинированным гражданам.

“Все зависит от того, сколько в Харькове вакцинированных граждан и будет ли соблюдена дистанция на свежем воздухе. Мы уже навсегда с этим возбудителем и необходимо активнее вакцинироваться”, — комментирует УНН врач-инфекционист Игорь Гайдук.

Он напоминает, что дистанция должна быть не менее 1,5 м, а люди должны быть в масках.

“Если люди не будут вакцинированы, то безусловно, это будет сильная вспышка заболевания. Плюс надо учитывать штамм "Дельта“ (новый штамм коронавируса - ред.). Те, кто вакцинированы, могут идти на концерт, а тем, кто нет, лучше смотреть его в трансляции”, — рекомендует врач.

Дополнение

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировано 89 случаев COVID-19.

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