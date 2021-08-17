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“Детей помыть нечем”: почему харьковчане вдруг решили бойкотировать празднование дня города

Киев  •  УНН

 • 16544 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Харькове 23 августа состоится масштабное празднование Дня города. Для жителей и гостей города предположительно планируют выступать Настя Каменских и Maruv. Но не все харьковчане в восторге от запланированных торжеств, сообщает УНН.

В комментариях под одним из постов о предстоящем событии развилась бурная дискуссия, где пользователи сети сокрушались о несопоставимых тратах города на такие мероприятия, называя это “пиром во время чумы”, поскольку в этих деньгах остро нуждаются, например, больницы.

“А в 8 детской инфекционке нет горячей воды, детям попы помыть нечем... И ремонта не было уже 30 лет. Балконы сыпятся, аварийное состояние здания. Лучше бы сюда деньги вложили”, — пишет пользователь Facebook Эльвира Мартиян.

Ее поддерживают многие комментаторы: “Зачем реконструировать дворы людям? Где нет ни тротуара, ни дороги, ни детской площадки для детей? Лучше же устроить праздник!!!”; “Харьковчанам больше понравится, когда в домах будет горячая вода, когда в аптеках будут доступные цены на лекарства, а в супермаркетах цены на продукты”, “Кому нужна эта показуха?”, “Опять устроит очередной цирк...”.

Некоторые даже решили призвать бойкотировать праздник.

Помимо сторонников и противников есть и такие, кто задаёт резонный вопрос: не отправится ли Харьков прямиком в “красную зону” карантина после таких массовых гуляний.

Действительно, уже состоянием на сегодня Харьковская область — один из лидеров по распространению короновируса (86 случаев за сутки). Опережают Харьковскую область только Киев и Одесская область, где 127 и 111 случаев соотвественно.

В контексте

Ответственным за организацию торжественных мероприятий и, как следствие, эпидемиологическую ситуацию в городе — секретарь Харьковского горсовета, по совместительству и.о. мэра Игорь Терехов.

Напомним, Игорь Терехов сменил Геннадия Кернеса на посту мэра после известия о смерти последнего и стал и.о. городского главы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса.

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