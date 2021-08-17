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"Дітей помити нічим": чому харків'яни раптом вирішили бойкотувати святкування дня міста

"Дітей помити нічим": чому харків'яни раптом вирішили бойкотувати святкування дня міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Харкові 23 серпня відбудеться масштабне святкування Дня міста. Для жителів і гостей міста імовірно планують виступати Настя Каменських і Maruv. Але не всі харків'яни у захваті від запланованих урочистостей, повідомляє УНН.

У коментарях під одним з постів про майбутню подію розвинулася бурхлива дискусія, де користувачі мережі бідкалися з приводу незіставних витрат міста на такі заходи, називаючи це "бенкетом під час чуми", оскільки цих грошей гостро потребують, наприклад, лікарні.

"А в 8-й дитячій інфекційці немає гарячої води, дітям попи помити нічим... І ремонту не було вже 30 років. Балкони сипляться, аварійний стан будівлі. Краще б сюди гроші вклали", - пише користувач Facebook Ельвіра Мартіян.

Її підтримують багато коментаторів: "Навіщо реконструювати двори людям? Де немає ні тротуару, ні дороги, ні дитячого майданчика для дітей? Краще ж влаштувати свято!!!"; "Харків'янам більше сподобається, коли в будинках буде гаряча вода, коли в аптеках будуть доступні ціни на ліки, а в супермаркетах ціни на продукти", "Кому потрібна ця показуха?", "Знову влаштує черговий цирк...".

Деякі навіть вирішили закликати бойкотувати свято.

Окрім прихильників і противників є і такі, хто задає резонне запитання: чи не відправиться Харків прямо в "червону зону" карантину після таких масових гулянь.

Дійсно, вже станом на сьогодні Харківська область - один з лідерів з розповсюдження короновірусу (86 випадків за добу). Випереджають Харківську область лише Київ і Одеська область, де 127 і 111 випадків відповідно.

У контексті

Відповідальним за організацію урочистих заходів і, як наслідок, епідеміологічну ситуацію в місті - секретар Харківської міськради, за сумісництвом в.о. мера Ігор Терехов.

Нагадаємо, Ігор Терехов змінив Геннадія Кернеса на посаді мера після звістки про смерть останнього і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса.

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