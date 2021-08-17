"Дітей помити нічим": чому харків'яни раптом вирішили бойкотувати святкування дня міста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Харкові 23 серпня відбудеться масштабне святкування Дня міста. Для жителів і гостей міста імовірно планують виступати Настя Каменських і Maruv. Але не всі харків'яни у захваті від запланованих урочистостей, повідомляє УНН.
У коментарях під одним з постів про майбутню подію розвинулася бурхлива дискусія, де користувачі мережі бідкалися з приводу незіставних витрат міста на такі заходи, називаючи це "бенкетом під час чуми", оскільки цих грошей гостро потребують, наприклад, лікарні.
"А в 8-й дитячій інфекційці немає гарячої води, дітям попи помити нічим... І ремонту не було вже 30 років. Балкони сипляться, аварійний стан будівлі. Краще б сюди гроші вклали", - пише користувач Facebook Ельвіра Мартіян.
Її підтримують багато коментаторів: "Навіщо реконструювати двори людям? Де немає ні тротуару, ні дороги, ні дитячого майданчика для дітей? Краще ж влаштувати свято!!!"; "Харків'янам більше сподобається, коли в будинках буде гаряча вода, коли в аптеках будуть доступні ціни на ліки, а в супермаркетах ціни на продукти", "Кому потрібна ця показуха?", "Знову влаштує черговий цирк...".
Деякі навіть вирішили закликати бойкотувати свято.
Окрім прихильників і противників є і такі, хто задає резонне запитання: чи не відправиться Харків прямо в "червону зону" карантину після таких масових гулянь.
Дійсно, вже станом на сьогодні Харківська область - один з лідерів з розповсюдження короновірусу (86 випадків за добу). Випереджають Харківську область лише Київ і Одеська область, де 127 і 111 випадків відповідно.
У контексті
Відповідальним за організацію урочистих заходів і, як наслідок, епідеміологічну ситуацію в місті - секретар Харківської міськради, за сумісництвом в.о. мера Ігор Терехов.
Нагадаємо, Ігор Терехов змінив Геннадія Кернеса на посаді мера після звістки про смерть останнього і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса.