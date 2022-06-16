Відразу декілька країн ЄС почали отримувати менше газу з рф

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Так, Чехія та Словаччина отримують менше газу з росії. Як вказує n-tv, представник чеської компанії CEZ заявив, що є обмеження, пов'язані з технічними проблемами. Словацький імпортер газу SPP оголосив скорочення газових поставок приблизно на 30 відсотків.

Австрія також повідомила про скорочення постачання від "Газпрому". Австрійська енергетична компанія OMV оголосила про скорочення постачання "Газпромом", не уточнивши обсяго скорочення. У заяві, цитованій Rai News, компанія запевнила, що подача газу для її клієнтів "нині залишається гарантованою".

Французька енергетична група Engie також в четвер заявила, що констатувала скорочення постачання російського газу, запевнивши при цьому, що це не вплинуло на постачання її клієнтам, пише Le Figaro. "Ми дійсно спостерігаємо скорочення поставок і уважно стежимо за цією ситуацією, що не впливає на поставки нашим клієнтам", - сказав представник компанії, не вдаючись до подробиць.

Напередодні повідомлялося, що "Газпром" спрямовує менше газу до Німеччини. Італійська газова група Eni також отримує менше газу від "Газпрому", вказує euronews.

"Газпром" виправдовує обмеження необхідним ремонтом. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав аргументацію російської сторони прикриттям. Кремль хоче створити невизначеність та підняти ціни. За словами Хабека, безпека поставок у Німеччині гарантована. Газ можна закуповувати, хоч і за високими цінами. Він ще раз закликав заощаджувати енергію.

Доповнення

14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу в газопровід “Північний потік” різко скоротиться через брак газоперекачувальних агрегатів.

15 червня "Газпром" повідомив, що ще більше скоротить потужність станції "Північного потоку" - до 67 млн кубометрів на добу. Раніше газопроводом прокачували близько 100 млн кубометрів на добу.