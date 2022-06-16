Сразу несколько стран ЕС начали получать меньше газа из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Энергетические компании в Чехии, Словакии, Австрии и Франции сегодня объявили, что начали получать меньше газа из рф. Заявления компаний из этих стран распространили западные СМИ, пишет УНН.
Детали
Так, Чехия и Словакия получают меньше газа из рф. Как указывает n-tv, представитель чешской компании CEZ заявил, что есть ограничения, связанные с техническими проблемами. Словацкий импортер газа SPP объявил сокращение газовых поставок примерно на 30 процентов.
Австрия также сообщила о сокращении поставок от "Газпрома". Австрийская энергетическая компания OMV объявила о сокращении поставок "Газпромом", не уточнив объем сокращения. В заявлении, цитируемом Rai News, компания заверила, что подача газа для ее клиентов "в настоящее время остается гарантированной".
Французская энергетическая группа Engie также в четверг заявила, что констатировала сокращение поставок российского газа, заверив при этом, что это не повлияло на поставку ее клиентам, пишет Le Figaro. "Мы действительно наблюдаем сокращение поставок и внимательно следим за этой ситуацией, не влияющей на поставки нашим клиентам", - сказал представитель компании, не приводя подробностей.
Накануне сообщалось, что "Газпром" направляет меньше газа в Германию. Итальянская газовая группа Eni тоже получает меньше газа от "Газпрома", указывает euronews.
"Газпром" оправдывает ограничение необходимым ремонтом. Министр экономики Германии Роберт Хабэк назвал аргументацию российской стороны прикрытием. Кремль хочет создать неопределенность и поднять цены. По словам Хабека, безопасность поставок в Германии гарантирована. Газ можно закупать, хоть и по высоким ценам. Он еще раз призвал экономить энергию.
Дополнение
14 июня "Газпром" заявил, что поставки газа через газопровод “Северный поток” резко сократится из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов.
15 июня "Газпром" сообщил, что еще больше сократит мощность станции "Северного потока" - до 67 млн кубометров в сутки. Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки.