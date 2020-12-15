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Відомий науковець про призначення Шкарлета: міністром освіти не може бути плагіатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українські науковці та академіки виступають проти призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти, адже “він є плагіатором”, а на цій посаді має бути “людина з бездоганною академічною репутацією”. Про це УНН розповів науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, доктор історичних наук, професор кафедри політології НаУКМА Олексій Гарань.

Відомий науковець про призначення Шкарлета: міністром освіти не може бути плагіатор

“Тому що він (Сергій Шкарлет — ред.) плагіатор. Що тут можна говорити? І ми не ведемо мову про політичні погляди. Хоча, він підтримував Януковича і в 2004, і в 2010, і в 2012 роках. А потім балотувався до місцевої ради від БПП (“Блок Петра Порошенка” - ред.). Але мова не про Януковича в цьому випадку. Це мав би бути аргумент для Зеленського — які «нові» кадри він повертає. А для науковців очевидно, що аргумент проти – той численний плагіат, який вже висвітлено на багатьох сайтах”, - зазначив науковець.

Доктор історичних наук зазначає, що плагіат у роботах Шкарлета можна помітити “неозброєним оком”.

“Зараз роботи дипломників перевіряють в антиплагіатній програмі. І якщо там знаходять плагіат, то проганяють із захистів. Так це роботи студентів! А ми говоримо про міністра освіти. Як міністром освіти може бути плагіатор? Плагіат — це злочин, крадіжка. Це крадіжка інтелектуальної власності. І це одна з основних проблем нашої освіти. Студентів і учнів привчають до цього з малечку. Тому що ви можете йти вулицею й читати оголошення про те, що Вам буде написана за гроші курсова, реферат, диплом, дисертація. Тому очевидно, що на посаді міністра має бути людина з бездоганною академічною репутацією", - підсумував директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Зазначимо, що аналогічну думку висловив у коментарі УНН і доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони Сергій Комісаренко. Академік заявив, що плагіат не повинен бути частиною української науки, а тому й призначення Шкарлета є неприпуститим.

Нагадаємо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що в червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. 

Додамо, що після засідання Верховної Ради 15 грудня, фракція "Слуга народу" планує провести власне засідання, де обговорить кадрові питання, зокрема — призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який наразі є виконувачем обов'язків. 

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