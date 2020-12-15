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Известный ученый о назначении Шкарлета: министром образования не может быть плагиатор

Киев • УНН

 • 37542 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинские ученые и академики выступают против назначения Сергея Шкарлета на должность министра образования, ведь "он является плагиатором", а на этой должности должен быть "человек с безупречной академической репутацией". Об этом УНН рассказал научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии НаУКМА Алексей Гарань.

Известный ученый о назначении Шкарлета: министром образования не может быть плагиатор

“Потому что он (Сергей Шкарлет — ред.) плагиатор. Что тут можно говорить? И мы не говорим о политических взглядах. Хотя, он поддерживал Януковича и в 2004, и в 2010, и в 2012 годах. А потом баллотировался в местные советы от БПП ( „Блок Петра Порошенко“ — ред.). Но речь не о Януковиче в этом случае. Это должен быть аргумент для Зеленского — какие „новые“ кадры он возвращает. А для ученых очевидно, что аргумент против — тот многочисленный плагиат, который уже освещен на многих сайтах”, - отметил ученый.

Доктор исторических наук отмечает, что плагиат в работах Шкарлета можно заметить “невооруженным глазом”.

“Сейчас работы дипломников проверяют в антиплагиатной программе. И если там находят плагиат, то прогоняют с защиты. Так это работы студентов! А мы говорим о министре образования. Как министром образования может быть плагиатор? Плагиат — это преступление, кража. Это кража интеллектуальной собственности. И это одна из основных проблем нашего образования. Студентов и учащихся приучают к этому с детства. Потому что вы можете идти по улице и читать объявления о том, что Вам будет написана за деньги курсовая, реферат, диплом, диссертация. Поэтому очевидно, что на должности министра должен быть человек с безупречной академической репутацией”, - подытожил директор Фонда "Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива.

Отметим, что аналогичное мнение высказал в комментарии УНН и доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, председатель межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко. Академик заявил, что плагиат не должен быть частью украинской науки, а потому и назначение Шкарлета является недопустимым.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту , председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Добавим, что после заседания Верховной Рады 15 декабря, фракция “Слуга народа” планирует провести собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности — назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанности.

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