Видатний академік пояснив спротив науковців призначенню Шкарлета: плагіат огидне явище

"Все дуже елементарно. Я вважаю, що плагіат — це огидне явище, а охорона інтелектуальної власності є вкрай важливою. Люди повинні бути чесними. Це у нашій країні, на жаль, як виявилося, зараз проблемно. У нас дуже низька культура, дуже низька етика та мораль. Ця корупція пронизила всі сфери нашої діяльності. І потрапило в освіту та науку, на жаль", - зазначив науковець, відповідаючи на запитання про те, чому виступив проти призначення Шкарлета на посаду міністра.

Академік зазначає, що плагіат не повинен бути частиною української науки та може погано вплинути на виховання наступних поколінь.

“Це використання чужого добра. Чому ми боїмося цього? Можна було б не звернути увагу. Це ж, зрештою, пов'язано з характером людей, з їх ставленням до інших, до чужого майна, до чужої інтелектуальної власності. І, звичайно, це основа внутрішньої культури та моралі. Перебуваючи у відрядженні в Швеції, мені тамтешні колеги розповідали, що можна було забути валізу в аеропорту й повернутися за нею через місяць, адже її ніхто не чіпав. Люди знали, що то не їх валіза. А у нас як? “Якщо не знають власника, то може бути моє”. Це стосується й інтелектуальної власності. А тому я проти плагіату й підтримую мораль, а освіта є основою всього. Ми повинні виховувати дітей. Та й дорослих теж. Але, зрештою, все починається з прикладу — батьків, вчителів, друзів. І знаєте, я вважав, що погані приклади вчать більше, ніж добрі. І коли ти бачиш погані приклади, то це залишається набагато довше в твоєму розумінні, ніж позитивні. Тож, я вважаю, що потрібно обирати людину, яка може бути добрим прикладом. Особливо — на посади тих, хто виховує. Як можна казати “роби добре”, коли ти робиш зовсім навпаки. Виходить, що ти лицемір", - підсумував він.

Нагадаємо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що в червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Додамо, що після засідання Верховної Ради 15 грудня, фракція "Слуга народу" планує провести власне засідання, де обговорить кадрові питання, зокрема — призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який наразі є виконувачем обов'язків.