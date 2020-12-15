Выдающийся академик объяснил сопротивление ученых назначению Шкарлета: плагиат отвратительное явление

"Все очень элементарно. Я считаю, что плагиат - это отвратительное явление, а охрана интеллектуальной собственности крайне важна. Люди должны быть честными. Это в нашей стране, к сожалению, как оказалось, сейчас затруднительно. У нас очень низкая культура, очень низкая этика и мораль. Этой коррупцией пронизаны все сферы нашей деятельности. И попало в образование и науку, к сожалению", - отметил ученый, отвечая на вопрос о том, почему выступил против назначения Шкарлета на должность министра.

Академик отмечает, что плагиат не должен быть частью украинской науки и может плохо повлиять на воспитание следующих поколений.

"Это использование чужого добра. Почему мы боимся этого? Можно было бы не обратить внимание. Это же, в конце концов, связано с характером людей, с их отношением к другим, к чужому имуществу, к чужой интеллектуальной собственности. И, конечно, это основа внутренней культуры и морали. Находясь в командировке в Швеции, мне тамошние коллеги рассказывали, что можно было забыть чемодан в аэропорту и вернуться за ним через месяц, ведь его никто не трогал. Люди знали, что это не их чемодан. А у нас как? "Если не знают владельца, то может быть мое". Это касается и интеллектуальной собственности. Поэтому я против плагиата и поддерживаю мораль, а образование является основой всего. Мы должны воспитывать детей. И взрослых тоже. Но, в конце концов, все начинается с примера - родителей, учителей, друзей. И знаете, я считал, что дурные примеры учат больше, чем хорошие. И когда ты видишь плохие примеры, то это остается намного дольше в твоем понимании, чем положительные. Поэтому, я считаю, что нужно выбирать человека, который может быть хорошим примером. Особенно - на должности тех, кто воспитывает. Как можно говорить "делай хорошо", когда ты делаешь совсем наоборот. Получается, что ты лицемер", - подытожил он.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Добавим, что после заседания Верховной Рады 15 декабря, фракция "Слуга народа" планирует провести собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности - назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанности.



