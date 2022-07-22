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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Відкриття зернового коридору не несе військових загроз Україні - Буданов

Відкриття зернового коридору не несе військових загроз Україні - Буданов

Київ • УНН

 • 181217 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Відкриття зернового коридору через Чорне море не несе військових загроз для України. Висадка десанту росією під приводом функціонування цього коридору абсолютно нереальна. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

«З військової точки зору загроз ми не бачимо. Є опрацьований фарватер, судна будуть рухатися виключно по цьому фарватеру. Жодна ділянка узбережжя окрім згаданого мною фарватеру не буде розміновуватися. Тобто, якщо хтось думає що росія зможе під приводом функціонування цього коридору висадити десант, то це абсолютно нереально. Крім того, берег вже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять такі дії абсолютно нереальними», - розповів Буданов.

Доповнення

Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що підписана угода про експорт українського зерна в Стамбулі діятиме протягом 120 днів із дня підписання з можливістю пролонгації та дозволить розблокувати три українські порти.

Окрім того, за його словами, угода про експорт українського зерна передбачає проведення спільних інспекцій суден. Вони потрібні для того, щоб убезпечити українські порти від входу “троянських конів” під виглядом цивільних суден.

Українські Національні Новини

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