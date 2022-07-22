Убезпечить українські порти від “троянських конів”: Кубраков про спільні інспекції суден з зерном

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Кубраков нагадав, що сьогодні в Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй та Турецької Республіки була підписана Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.

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«Йдеться про розблокування трьох портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Саме з них ми починаємо експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні. Безперечно, підписання такого документа на українських умовах стало можливим винятково завдяки Збройним Силам України, успіхи яких дозволили відстояти ключові для України умови, а саме – залишити повний контроль за територіальними водами Північно-Західного регіону Чорного моря», - написав Кубраков.

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Він зазначив, що під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Турецької Республіки, України, Організації Об’єднаних Націй та російської федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден, які братимуть участь у транспортуванні зерна та продуктів харчування з українських портів.

«Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу “троянських конів” під виглядом цивільних суден», - повідомив Кубраков.

Кубраков підкреслив, що діяльність та контроль в українських портах Одеса, Чорноморськ і Південний здійснюватиметься під владою та відповідальністю України.

«Тобто контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів не передбачається», - написав Кубраков.

Доповнення

Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав угоду щодо експорту українського зерна "маяком надії".