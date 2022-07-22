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Обезопасит украинские порты от "троянских коней": Кубраков о совместных инспекциях судов с зерном

Обезопасит украинские порты от "троянских коней": Кубраков о совместных инспекциях судов с зерном

Киев • УНН

 • 160474 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Подписанное сегодня соглашение об экспорте украинского зерна Украиной, рф, Турцией и ООН, предусматривает проведение совместных инспекции судов. Они нужны для того, чтобы обезопасить украинские порты от входа троянских коней “под видом гражданских судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Кубраков напомнил, что сегодня в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики была подписана Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Цитата

«Речь идет о разблокировании трех портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Именно с них мы начинаем экспорт продовольствия по морским путям уже в ближайшие недели. Безусловно, подписание такого документа на украинских условиях стало возможным исключительно благодаря Вооруженным Силам Украины, успехи которых позволили отстоять ключевые для Украины условия, а именно оставить полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря.

Детали

Он отметил, что под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр, в состав которого должны войти представители Турецкой Республики, Украины, Организации Объединенных Наций и российской федерации, которые предоставили гарантии безопасного передвижения судов, которые будут участвовать в транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

«Для соблюдения договоренностей в Турции создадут инспекционные группы из числа представителей всех сторон, которые будут обеспечивать проверку грузов и персонала, направляющихся в украинские порты или выходящие из них. Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива. Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа “троянских коней” под видом гражданских судов», – сообщил Кубраков.

Кубраков подчеркнул, что деятельность и контроль в украинских портах Одесса, Черноморск и Южный будут осуществляться под властью и ответственностью Украины.

«То есть, контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной. Движение никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов не предусматривается», - написал Кубраков.

Дополнение

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение по экспорту украинского зерна "маяком надежды".

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