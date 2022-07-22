Генсек ООН назвав угоду щодо зерна "маяком надії"

Цитата

«Угода, підписана сьогодні Україною, російською федерацією та Туреччиною під егідою ООН, відкриває шлях для комерційного експорту продуктів харчування з України до Чорного моря. Це допоможе уникнути катастрофи з нестачею продовольства для мільйонів людей у ​​всьому світі. Це маяк надії, можливості та полегшення», - написав Гутерріш у Twitter.

Доповнення

Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

Представники росії, Туреччини та ООН окремо підписали угоду про експорт українського зерна.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що Україна не підписує договір “про вивезення українського зерна” з росією.