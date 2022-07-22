Генсек ООН назвал сделку по зерну "маяком надежды"

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«Соглашение, подписанное сегодня Украиной, российской федерацией и Турцией под эгидой ООН, открывает путь для коммерческого экспорта продуктов питания из Украины в Черном море. Это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей во всем мире. Это маяк надежды, возможности и облегчения», - написал Гутерриш в Twitter.

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Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что Украина не подписывает договор “о вывозе украинского зерна” с россией.