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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Открытие зернового коридора не несет военных угроз Украине - Буданов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Открытие зернового коридора через Черное море не несет военных угроз для Украины. Высадка десанта россией под предлогом функционирования этого коридора совершенно нереальна. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«С военной точки зрения угроз мы не видим. Есть обработанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья кроме упомянутого мною фарватера не будет разминироваться. То есть, если кто-то думает, что россия сможет под предлогом функционирования этого коридора вscflbnm десант, то это абсолютно нереально. Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы, которые делают такие действия совершенно нереальнымиv, - рассказал Буданов.

Дополнение

Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что подписанное соглашение об экспорте украинского зерна в Стамбуле будет действовать в течение 120 дней со дня подписания с возможностью пролонгации и позволит разблокировать три украинских порта.

Кроме того, по его словам, соглашение об экспорте украинского зерна предусматривает проведение совместных инспекций судов. Они нужны для того, чтобы обезопасить украинские порты от входа “троянских коней” под видом гражданских судов.

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