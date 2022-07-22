Підписана сьогодні "зернова угода" діятиме 120 днів - Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Підписана сьогодні угода про експорт українського зерна в Стамбулі діятиме протягом 120 днів із дня підписання з можливістю пролонгації та дозволить розблокувати три українські порти. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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Кубраков нагадав, що сьогодні в Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй та Турецької Республіки була підписана Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.
За його словами, йдеться про розблокування трьох портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
Цитата
«Саме з них ми починаємо експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні…Документ діятиме протягом 120 днів із дня підписання і може бути продовжений на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію», - написав Кубраков.
Додамо
Міністерство інфраструктури України повідомляє, що завдяки угоді Україна зможе:
• оперативно експортувати орієнтовно 20 млн тонн зерна, яке лежить на складах
• звільнити місце для нового урожаю
• залучити в економіку додаткові валютні надходження від одного із ключових експортних секторів економіки.
Окрім цього, понад 400 млн соціально та економічно незахищеного населення Африки та Азії отримають продовольство, без якого вони опинилися б на межі голоду.
Також вивільнення українського зерна також може знизити світові ціни на продовольство.
«На сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що їх потужностей недостатньо для оперативної заміни заблокованих морських портів. Зокрема, наявні можливості дозволили в червні експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн зернових при місячній потребі в 8 млн тонн.
«Ускладнює проблему також недостатня кількість об’єктів інфраструктури для зберігання продовольства та системні атаки росії на існуючі склади. У зв’язку з цим аграрії мають обмежені можливості для зберігання нового урожаю та відповідно потребують експорту зі складів орієнтовно 20 млн тонн зерна минулорічного урожаю», - інформує міністерство.
Доповнення
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав угоду щодо експорту українського зерна "маяком надії".