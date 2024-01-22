Відключень світла через негоду немає, у Житомирі перебої з газом через воду у системі газопостачання - Міненерго
Київ • УНН
Через негоду в Україні не сталося жодного відключення електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики. Однак понад 400 споживачів у чотирьох областях зазнали тимчасових призупинень газопостачання через аварійні ситуації та технологічні порушення.
Відключень електроенергії через негоду в Україні немає, у Житомирі через воду у системі газопостачання є відключення газу кільком споживачам. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Деталі
"В Україні немає знеструмлень споживачів через несприятливі погодні умови. Внаслідок аварійних ситуацій та технологічних порушень, що сталися в газових мережах, розподіл газу тимчасово припинено понад 400 споживачам у 4 областях", - повідомили у міністерстві.
На Дніпропетровщині у Новомосковському районі з технологічних причин, як вказано, відключено від системи газопостачання 71 приватний будинок.
У місті Житомир внаслідок потрапляння води в систему газопостачання припинено газопостачання 16 абонентам. Причина встановлюється.
У Харківській області (Ізюмський район) аварійно припинено розподіл газу 182 абонентам.
На Закарпатті (Тячівський район) внаслідок виходу з ладу газорегулювального обладнання припинено газопостачання 140 абонентам.
Внаслідок бойових дій від газових мереж відключено 77 споживачів у Донецькій області та одного споживача у Дніпропетровській, повідомили у Міненерго.
Україна стабільно проходить опалювальний сезон, дефіциту в енергосистемі немає – Галущенко21.01.24, 06:58 • 43708 переглядiв