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Відключень світла через негоду немає, у Житомирі перебої з газом через воду у системі газопостачання - Міненерго

Відключень світла через негоду немає, у Житомирі перебої з газом через воду у системі газопостачання - Міненерго

Київ • УНН

 • 36544 перегляди

Через негоду в Україні не сталося жодного відключення електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики. Однак понад 400 споживачів у чотирьох областях зазнали тимчасових призупинень газопостачання через аварійні ситуації та технологічні порушення.

Відключень електроенергії через негоду в Україні немає, у Житомирі через воду у системі газопостачання є відключення газу кільком споживачам. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Деталі

"В Україні немає знеструмлень споживачів через несприятливі погодні умови. Внаслідок аварійних ситуацій та технологічних порушень, що сталися в газових мережах, розподіл газу тимчасово припинено понад 400 споживачам у 4 областях", - повідомили у міністерстві.

На Дніпропетровщині у Новомосковському районі з технологічних причин, як вказано, відключено від системи газопостачання 71 приватний будинок. 

У місті Житомир внаслідок потрапляння води в систему газопостачання припинено газопостачання 16 абонентам. Причина встановлюється.

У Харківській області (Ізюмський район) аварійно припинено розподіл газу 182 абонентам.

На Закарпатті (Тячівський район) внаслідок виходу з ладу газорегулювального обладнання припинено газопостачання 140 абонентам.

Внаслідок бойових дій від газових мереж відключено 77 споживачів у Донецькій області та одного споживача у Дніпропетровській, повідомили у Міненерго.

Україна стабільно проходить опалювальний сезон, дефіциту в енергосистемі немає – Галущенко21.01.24, 06:58 • 43708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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