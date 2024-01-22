Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Отключений электроэнергии из-за непогоды в Украине нет, в Житомире из-за воды в системе газоснабжения есть отключение газа нескольким потребителям. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В Украине нет обесточиваний потребителей из-за неблагоприятных погодных условий. В результате аварийных ситуаций и технологических нарушений, произошедших в газовых сетях, распределение газа временно прекращено более 400 потребителям в 4 областях", - сообщили в министерстве.

В Днепропетровской области в Новомосковском районе по технологическим причинам, как указано, отключен от системы газоснабжения 71 частный дом.

В городе Житомир в результате попадания воды в систему газоснабжения прекращено газоснабжение 16 абонентам. Причина устанавливается.

В Харьковской области (Изюмский район) аварийно прекращено распределение газа 182 абонентам.

На Закарпатье (Тячевский район) в результате выхода из строя газорегулирующего оборудования прекращено газоснабжение 140 абонентам.

В результате боевых действий от газовых сетей отключено 77 потребителей в Донецкой области и одного потребителя в Днепропетровской, сообщили в Минэнерго.

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