Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.
Отключений электроэнергии из-за непогоды в Украине нет, в Житомире из-за воды в системе газоснабжения есть отключение газа нескольким потребителям. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"В Украине нет обесточиваний потребителей из-за неблагоприятных погодных условий. В результате аварийных ситуаций и технологических нарушений, произошедших в газовых сетях, распределение газа временно прекращено более 400 потребителям в 4 областях", - сообщили в министерстве.
В Днепропетровской области в Новомосковском районе по технологическим причинам, как указано, отключен от системы газоснабжения 71 частный дом.
В городе Житомир в результате попадания воды в систему газоснабжения прекращено газоснабжение 16 абонентам. Причина устанавливается.
В Харьковской области (Изюмский район) аварийно прекращено распределение газа 182 абонентам.
На Закарпатье (Тячевский район) в результате выхода из строя газорегулирующего оборудования прекращено газоснабжение 140 абонентам.
В результате боевых действий от газовых сетей отключено 77 потребителей в Донецкой области и одного потребителя в Днепропетровской, сообщили в Минэнерго.
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Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго
Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.
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