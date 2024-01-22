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Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 07:39  •  14537 просмотра

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Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.

Отключений электроэнергии из-за непогоды в Украине нет, в Житомире из-за воды в системе газоснабжения есть отключение газа нескольким потребителям. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В Украине нет обесточиваний потребителей из-за неблагоприятных погодных условий. В результате аварийных ситуаций и технологических нарушений, произошедших в газовых сетях, распределение газа временно прекращено более 400 потребителям в 4 областях", - сообщили в министерстве.

В Днепропетровской области в Новомосковском районе по технологическим причинам, как указано, отключен от системы газоснабжения 71 частный дом. 

В городе Житомир в результате попадания воды в систему газоснабжения прекращено газоснабжение 16 абонентам. Причина устанавливается.

В Харьковской области (Изюмский район) аварийно прекращено распределение газа 182 абонентам.

На Закарпатье (Тячевский район) в результате выхода из строя газорегулирующего оборудования прекращено газоснабжение 140 абонентам.

В результате боевых действий от газовых сетей отключено 77 потребителей в Донецкой области и одного потребителя в Днепропетровской, сообщили в Минэнерго.

Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко21 январь 2024, 04:58 • 40392 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Відключень світла через негоду немає, у Житомирі перебої з газом через воду у системі газопостачання - Міненерго
No power outages due to bad weather, gas supply interruptions in Zhytomyr due to water in the gas supply system - Ministry of Energy
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Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.

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