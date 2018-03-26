Видання The Sun з нагоди запуску польотів Ryanair прорекламувало Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Британське видання The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповіло своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про “надлишок” красивих жінок, інформує УНН.
Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження або заміжжя.
“Рішення лоукостера є чудовою новиною для цієї східноєвропейської країни, яка знаходиться на межі гуманітарної кризи завдяки 5-річному конфлікту з Росією”, — пише The Sun.
“Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох страв у ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro — 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів”, — повідомляє видання.
Між тим стаття видання The Sun наводить коментар про привабливість України одного із організаторів відпочинку для британців в Україні, включно із холостяцькими мандрами для представників обох статей.
“Хлопці вже давно подорожують до України не лише за холостяцькими вечірками, але і щоб підтримати британські футбольні команди у різних змаганнях. Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок”, — наводять слова Тоні у The Sun.
У виданні також попередили британців, що “хоча ситуація у Києві та інших місцях за виключенням Донецька та Луганська загалом спокійна, публічні мітинги можуть перерости у насильство без будь-яких попереджень”.
Ryanair launches flights to a stag-do favourite where beds cost from £3 a night https://t.co/WoplElsG9Q— The Sun (@TheSun) 23 березня 2018 р.
Як повідомляв УНН, у “Борисполі” розповіли, як прихід Ryanair позначиться на прибутках аеропорту.