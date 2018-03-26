Видання The Sun з нагоди запуску польотів Ryanair прорекламувало Україну

КИЇВ. 26 березня. УНН. Британське видання The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповіло своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про “надлишок” красивих жінок, інформує УНН.