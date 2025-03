Видання The Sun з нагоди запуску польотів Ryanair прорекламувало Україну

Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження або заміжжя.

“Рішення лоукостера є чудовою новиною для цієї східноєвропейської країни, яка знаходиться на межі гуманітарної кризи завдяки 5-річному конфлікту з Росією”, — пише The Sun.

“Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох страв у ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro — 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів”, — повідомляє видання.

Між тим стаття видання The Sun наводить коментар про привабливість України одного із організаторів відпочинку для британців в Україні, включно із холостяцькими мандрами для представників обох статей.

“Хлопці вже давно подорожують до України не лише за холостяцькими вечірками, але і щоб підтримати британські футбольні команди у різних змаганнях. Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок”, — наводять слова Тоні у The Sun.

У виданні також попередили британців, що “хоча ситуація у Києві та інших місцях за виключенням Донецька та Луганська загалом спокійна, публічні мітинги можуть перерости у насильство без будь-яких попереджень”.

Ryanair launches flights to a stag-do favourite where beds cost from £3 a night https://t.co/WoplElsG9Q

— The Sun (@TheSun) 23 березня 2018 р.

Як повідомляв УНН, у “Борисполі” розповіли, як прихід Ryanair позначиться на прибутках аеропорту.