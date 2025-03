Издание The Sun по случаю запуска полетов Ryanair прорекламировало Украину

Как отмечает издание, Украина уже длительное время пользуется популярностью среди британцев обоих полов, как место проведения холостяцких вечеринок накануне женитьбы или замужества.

“Решение лоукостера является отличной новостью для этой восточноевропейской страны, которая находится на грани гуманитарного кризиса благодаря 5-летнему конфликту с Россией”, — пишет The Sun.

“Британцам, которые соблазнятся дешевыми полетами, понравятся и цены, которые они встретят внутри страны. В прошлом году индекс стоимости пива GoPro Beer Price Index зафиксировал, что средняя цена пива в Украине составляет 1,15 фунта, а в отдельных местах пиво можно приобрести и всего за 50 пенсов. Обед из трех блюд в ресторане среднего уровня стоит около 15,26 фунтов, а пачка сигарет Marlboro — 79 пенсов. Номер в 3-звездочном отеле можно найти и за 15 фунтов за ночь, а кровать в хостеле стоит от 3 фунтов”, — сообщает издание.

Между тем статья издания The Sun приводит комментарий о привлекательности Украины одного из организаторов отдыха для британцев в Украине, включая холостяцкие путешествия для представителей обоих полов.

“Ребята уже давно путешествуют в Украину не только за мальчишниками, но и чтобы поддержать британские футбольные команды в различных соревнованиях. Главная причина, по которой ребятам нравится в Украине заключается в том, что женщины здесь одни из самых красивых в мире и их здесь избыток”, — приводят слова Тони в The Sun.

В издании также предупредили британцев, что “хотя ситуация в Киеве и других местах за исключением Донецка и Луганска в целом спокойная, публичные митинги могут перерасти в насилие без каких-либо предупреждений”.

Ryanair launches flights to a stag-do favourite where beds cost from £ 3 a night https://t.co/WoplElsG9Q

— The Sun (@TheSun) 23 марта 2018

Как сообщал УНН, в “Борисполе” рассказали, как приход Ryanair скажется на прибылях аэропорта.