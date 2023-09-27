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Від спеціалізованих БПЛА-сканерів до інженерної техніки: у Міноборони вивчають інновації з розмінування великих територій

Від спеціалізованих БПЛА-сканерів до інженерної техніки: у Міноборони вивчають інновації з розмінування великих територій

Київ • УНН

 • 154182 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністерство оборони вивчає інновації, які є в царині протидії ВНП та розмінування великих територій: від спеціалізованих БПЛА-сканерів до інженерної техніки вітчизняного та закордонного виробництва. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.

Цитата

“Окрім бойового розмінування, яке здійснюють підрозділи ЗСУ та ДССТ МОУ, виконується ще оперативне реагування та гуманітарне розмінування. На даний момент, розмінування — бойова операція, яка проводиться під керівництвом органу протимінної діяльності Міністерства оборони”, — написав Павлюк.

Деталі

За його словми, для цього створений Секретаріат, координаційний штаб, який чітко розуміє, що заміновано, і які сили та засоби є у нас на даний момент для протидії. Штаб працює у тісній координації з ДСНС, МВС та іншими операторами.

“Представники Сил оборони є нині ключовими гравцями в розмінуванні українських територій”, — зазначив він.

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Павлюк зазначив, що відбувається нарощування кількість тренованих армійських саперів: наразі вже сформовано певну кількість батальйонів. Третина підготовлених фахівців вже перебуває на виконанні бойових завдань.

Також за словами Павлюка формують нові підрозділи для гуманітарного розмінування. Навчають і залучають в тому числі тих хлопців, які були на війні, і які вже не можуть брати участь у бойових діях, але хочуть бути корисними для держави.

“Наприкінці наголосив, що Міністерство оборони вивчає інновації, які є в царині протидії ВНП та розмінування великих територій: від спеціалізованих БПЛА-сканерів до інженерної техніки вітчизняного та закордонного виробництва”, — розповів Павлюк.

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