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От специализированных БПЛА-сканеров до инженерной техники: в Минобороны изучают инновации по разминированию больших территорий

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министерство обороны изучает инновации, которые есть в области противодействия ВОП и разминирования больших территорий: от специализированных БПЛА-сканеров до инженерной техники отечественного и зарубежного производства. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.

Цитата

“Кроме боевого разминирования, которое осуществляют подразделения ВСУ и ГССТ МОУ, выполняется еще оперативное реагирование и гуманитарное разминирование. На данный момент, разминирование — боевая операция, которая проводится под руководством органа противоминной деятельности Министерства обороны”, — написал Павлюк.

Детали

По его словам, для этого создан Секретариат, координационный штаб, который четко понимает, что заминировано, и какие силы и средства есть у нас на данный момент для противодействия. Штаб работает в тесной координации с ГСЧС, МВД и другими операторами.

“Представители Сил обороны являются сейчас ключевыми игроками в разминировании украинских территорий”, — отметил он.

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Павлюк отметил, что происходит наращивание количества тренированных армейских саперов: сейчас уже сформировано определенное количество батальонов. Треть подготовленных специалистов уже находится на выполнении боевых задач.

Также по словам Павлюка формируют новые подразделения для гуманитарного разминирования. Обучают и привлекают в том числе тех ребят, которые были на войне, и которые уже не могут участвовать в боевых действиях, но хотят быть полезными для государства.

“В конце отметил, что Министерство обороны изучает инновации, которые есть в области противодействия ВНП и разминирования больших территорий: от специализированных БПЛА-сканеров до инженерной техники отечественного и зарубежного производства”, — рассказал Павлюк.

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