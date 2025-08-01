Від початку року росія втратила в Україні 112 500 солдатів - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російська армія від початку року втратила в Україні 112 500 солдатів. Українські втрати він оцінив у вісім тисяч убитих, пише УНН з посиланням на допис Трампа в його соціальній мережі The Truth Social.

Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця в цій безглуздій війні з Україною. росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це багато непотрібних смертей! - заявив Трамп.

За словами Трампа, Україна також зазнала важких втрат. Зокрема, у 2025 році вже загинуло вісім тисяч українських солдатів.

Однак Україна також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вони втратили приблизно 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти - підкреслив очільник Білого дому.

Президент в черговий раз наголосив, що війна росії проти України є війною Джо Байдена, а не його.

Це війна, якої ніколи не мало бути — це війна Байдена, а не Трампа. Я тут просто для того, щоб подивитися, чи зможу я зупинитися - підсумував Трамп.

Доповнення

путін прокоментував заяву Дональда Трампа про розчарування, зазначивши, що всі розчарування виникають від надмірних очікувань. За його словами, російська сторона пропонувала три групи для переговорів онлайн, які поки не запрацювали.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає рф після візиту на Близький Схід. Попереднього разу він зустрічався з путіним 25 квітня 2025 року.